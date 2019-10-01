Режиссер "Джуманджи" рассказал о судьбе четвертой части

В настоящий момент проект находится на ранней стадии реализации.

Режиссер фильма "Джуманджи" Джейк Кэздан в одном из недавних интервью рассказал о судьбе четвертой части. Кинематографист заявил, что сейчас проект находится на ранней стадии реализации. Об этом пишет портал Screen Rant.

Кэздан рассказал, что переговоры по поводу съемок будущей картины начались незадолго до запуска карантинных мер. Они возобновятся сразу после того, как ситуация с коронавирусом нормализуется.

Режиссер заявил, что сюжет нового фильма будет не менее захватывающим, чем у первых двух картин. В настоящий момент команда проекта находится в творческом поиске.

Джейк Кэздан стал режиссером фильмов "Джуманджи: Зов джунглей" и "Джуманджи: Новый уровень". Вторая картина "Зов джунглей" является сиквелом "Джуманджи" 1995 года выпуска, снятого по мотивам одноименной детской книги Криса ван Оллсбурга с Робином Уильямсом в главной роли.

При бюджете 90 млн долларов "Зов джунглей" собрал в мировом прокате 961,7 млн долларов. Производство третьей картины "Новый уровень" обошлось в 125 млн долларов. Сумма общемировых сборов составила около 796,6 млн долларов.

Главные роли в сиквелах исполнили Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан.

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Видео: YouTube / iVideos