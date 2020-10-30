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Режиссер Абель Феррара: "Сибирью" всегда пугали

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Автор известных арт-фильмов рассказал об эмоциональной подоплеке своей новой картины.

Известный кинорежиссер Абель Феррара в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал о своем новом фильме под названием "Сибирь". Главную роль в новой картине автора сыграл Уиллем Дефо.

Феррара отметил, что он использует "Сибирь" в названии не в значении региона в России. Для него Сибирь – это синоним изгнания, метафорическое суровое место, которым всегда пугали, где человек проходит испытания. 

Сибирь в разных языках означает эту самую мистику: что-то далекое, одинокое и холодное. У нас в Америке тоже есть своя Сибирь. Это Канада

– добавил режиссер.

Ранее мы представляли трейлер этой картины, которая была участницей Берлинского кинофестиваля 2020 года. 

Картина повествует о Клинте - психически больном человеке, который отправился жить зимой в отдаленную горную хижину, где он надеется обрести спокойствие. Но даже в своей относительной изоляции он не может найти покоя. В роковой вечер, чтобы противостоять себе, он начинает путешествие на собачьих упряжках в мир, который он когда-то знал. Он путешествует сквозь сны, память и воображение, пытаясь найти свою истинную природу.

 Видео: YouTube / The Match Factory

Теги: абель феррара, кино, режиссер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино, Мировые новости,

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