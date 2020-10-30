Режиссер Абель Феррара: "Сибирью" всегда пугали

Автор известных арт-фильмов рассказал об эмоциональной подоплеке своей новой картины.

Известный кинорежиссер Абель Феррара в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал о своем новом фильме под названием "Сибирь". Главную роль в новой картине автора сыграл Уиллем Дефо.

Феррара отметил, что он использует "Сибирь" в названии не в значении региона в России. Для него Сибирь – это синоним изгнания, метафорическое суровое место, которым всегда пугали, где человек проходит испытания.

Сибирь в разных языках означает эту самую мистику: что-то далекое, одинокое и холодное. У нас в Америке тоже есть своя Сибирь. Это Канада – добавил режиссер.

Ранее мы представляли трейлер этой картины, которая была участницей Берлинского кинофестиваля 2020 года.

Картина повествует о Клинте - психически больном человеке, который отправился жить зимой в отдаленную горную хижину, где он надеется обрести спокойствие. Но даже в своей относительной изоляции он не может найти покоя. В роковой вечер, чтобы противостоять себе, он начинает путешествие на собачьих упряжках в мир, который он когда-то знал. Он путешествует сквозь сны, память и воображение, пытаясь найти свою истинную природу.

Видео: YouTube / The Match Factory