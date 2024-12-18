Режим сна может выявить коматозных пациентов со скрытым сознанием

Американские ученые исследуют реакцию мозга на раздражители.

Несколько исследований, проведённых за последнее десятилетие, показали, что до четверти пациентов, не реагирующих на внешние раздражители, с недавними черепно-мозговыми травмами могут находиться в состоянии сознания, которое обычно скрыто от их семей и врачей. Новая работа ученых, проведённая в Колумбийском университете и Нью-Йоркской пресвитерианской больнице, может вскоре помочь врачам выявлять пациентов с повреждениями головного мозга, не реагирующих на раздражители, но сохраняющих скрытое сознание, которые, вероятно, смогут восстановиться в долгосрочной перспективе, отслеживая мозговые волны, указывающие на нормальный режим сна.

Мы находимся на захватывающем этапе развития нейрореанимации, когда мы знаем, что многие пациенты находятся в бессознательном состоянии, но некоторые выздоравливают без нашего ведома. Мы начинаем приоткрывать завесу и обнаруживать некоторые признаки выздоровления по мере его наступления Ян Клаассен, доцент кафедры неврологии

Ян Клаассен из Колледжа врачей и хирургов Вагелоса при Колумбийском университете, который руководил исследованием, указал читателям статьи на то, что семьи его пациентов регулярно спрашивают врача о том, проснется ли их мама и о том, как она будет выглядеть через три, шесть или месяцев или год. Очень часто специалисты не могут дать родственникам им точный ответ, и очень важно, чтобы наука улучшала прогнозы для того, чтобы помочь людям принять решение.

Сон и сознание

Клаассен, который также является заведующим отделением интенсивной терапии и неврологии в Нью-Йоркском Пресвитерианском медицинском центре Ирвинга при Колумбийском университете, ранее разработал сложные методы выявления пациентов со скрытым сознанием путём анализа записей ЭЭГ пациента, когда ему дают команду в отделении нейрореанимации. Эти методы позволяют обнаружить активность мозговых волн, указывающую на то, что пациент может слышать и понимать инструкции врачей (например, открыть и закрыть руку), даже если он не реагирует физически.

Но эти методы могут быть сложны в применении и давать ложноотрицательные результаты. Клаассен решил сосредоточиться на сне, поскольку мозговые механизмы, лежащие в основе сознания, в том числе когнитивно-двигательная диссоциация, также играют важную роль в управлении сном.

Я всегда думаю о том, как лучше всего применить результаты моей работы в реальном мире, и изучение сна имело смысл с практической и научной точек зрения. Мозговые волны во время сна легко регистрировать, и это не требует вмешательства со стороны медицинского персонала. Ян Клаассен, доцент кафедры неврологии

Шпиндели сна предсказывают выздоровление

В новом исследовании учёные изучили записи ЭЭГ мозговой активности в течение ночи у 226 пациентов в коме, которые также прошли более сложное тестирование на когнитивно-моторную диссоциацию.

Электрическая активность во время сна выглядит относительно хаотичной, но иногда у некоторых пациентов появляются очень организованные, быстрые частоты. Ян Клаассен, доцент кафедры неврологии

Эти всплески, называемые веретенами сна, часто предшествовали обнаружению когнитивно-моторной диссоциации с помощью более сложного метода, возвращению сознания и долгосрочному восстановлению.

Веретёна обычно появляются во время сна и демонстрируют определённый уровень организации мозга, что говорит о том, что связи между таламусом и корой головного мозга, необходимые для сознания, не повреждены. Ян Клаассен, доцент кафедры неврологии

Примерно у трети пациентов наблюдались хорошо выраженные веретена сна, в том числе примерно у половины пациентов с когнитивно-моторной диссоциацией. У пациентов с веретенообразными телами сна и когнитивно-моторной диссоциацией с большей вероятностью восстанавливалось сознание и функциональная независимость. Среди пациентов с веретенообразными телами сна и когнитивно-моторной диссоциацией у 76 процентов к моменту выписки из больницы наблюдались признаки сознания. Через год у 41 процента этих пациентов восстановились неврологические функции с незначительными нарушениями или умеренной инвалидностью, и они могли самостоятельно заботиться о себе в течение дня. Только у 29 проуентов пациентов, у которых не было ни веретен сна, ни когнитивно-моторной диссоциации, к моменту выписки наблюдались признаки сознания, и только у семи процентов через год восстановились неврологические функции.

Несмотря на то, что эти результаты не доказывают, что стимуляция веретена сна приведёт к лучшим результатам, они указывают на возможность того, что улучшение сна пациента — возможно, путём изменения окружающей обстановки — может способствовать его выздоровлению.

Если вы подумаете об обстановке в отделении интенсивной терапии, то поймёте, что она не способствует хорошему ночному сну. Повсюду шум, сигнализация, врачи прикасаются к пациентам круглосуточно. Всё это делается не просто так, но в такой обстановке трудно спать. Ян Клаассен, доцент кафедры неврологии

Переход к клинической практике

Клаассен предупреждает, что результаты применимы только к пациентам с недавними травмами, а не к тем, у кого наблюдаются длительные нарушения сознания. У большинства пациентов, участвовавших в текущем исследовании, нормальные веретёна сна появились в течение нескольких дней после первоначальной травмы. И прогностические показатели были неидеальными: у 19 из 139 пациентов, у которых не было веретенообразных волн сна или признаков когнитивно-моторной диссоциации, сознание восстановилось. Для более точных прогнозов, вероятно, потребуются другие данные.

Я рассматриваю эти шпиндели как способ направить более сложные тесты на пациентов, которым они могут принести наибольшую пользу. Эти методы ещё не готовы к использованию в клинической практике, но мы активно работаем над этим прямо сейчас. Ян Клаассен, доцент кафедры неврологии

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