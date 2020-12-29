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Режим ЧС ввели в шести районах в Туве после землетрясения в Монголии
Сегодня, 8:24
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lesjasap

Режим ЧС ввели в шести районах в Туве после землетрясения в Монголии

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Российские региональные власти отреагировали на землетрясение в Монголии.

Режим ЧС введен в шести муниципальных образованиях в Туве. Об этом на собственной странице в социальной сети "Вконтакте" сообщил глава региона Шолбан Кара-Оол. Чиновник уточнил, что подземные толчки в Монголии ощущали жители российских населенных пунктов. В список попали город Кызыл, Тере-Хольский, Эрзинский, Каа-Хемский, Кызылский и Тоджинский районы.

Режим ЧС введен на территории шести муниципальных образований, в том числе в городе Кызыл

заявление местного правительства

В Центре реализации мероприятий по природопользованию окружающей среды Красноярского края отметили, что землетрясение с магнитудой 6,6-7,1 балла произошло в Монголии около 00:32 по московскому времени. Эпицентр залегал на глубине в 10 километров. Очаг находился на озере Хубсугул в 277 километрах от Ангарска.

Землетрясение в Иркутске сняли на видео.

Фото: Вконтакте/Шолбан Кара-Оол
 

Теги: землетрясение, монголия, регионы, режим чс, тува
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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