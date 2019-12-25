В США зафиксировано рекордное число новых случаев заражения COVID-19

По данным агентства, за сутки в штатах заболели 40 870 человек.

В США зафиксировано рекордное суточное число новых случаев заражения COVID-19 с начала эпидемии. Об этом сообщает Reuters.

Всего в США заболели более 2 млн человек. Больше всего случаев заражения за сутки зафиксированы в штатах Алабама, Айдахо, Аризона, Джорджия, Вайоминг, Калифорния, Теннесси, Невада и Техас. Агентство уточняет, что во многих штатах ситуация ухудшилась после снятия ограничительных мер.

Недавно Дональд Трамп заявил, что смертность от коронавируса в Соединенных Штатах одна из самых низких в мире. Однако, в Университете Джонса Хопкинса считают иначе. Специалисты утверждают, что по числу летальных исходов на 100 тыс. населения США занимают третье место. Первой в списке оказалась Великобритания.

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