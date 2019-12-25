Путеводитель по фонтанам стал первым в истории выставки. Он расскажет москвичам и гостям города об исторических сооружениях и современных фонтанах ВДНХ.

Для посетителей ВДНХ подготовили гид по фонтанам. Об этом сказано на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

Посетители ВДНХ получат возможность совершить путешествие от арки главного входа до ландшафтного парка в сопровождении гида, который расскажет им об объектах культурного наследия и о недавно установленных сооружениях. Прогулочный маршрут начинается с 14 фонтанов Центральной аллеи. Затем посетителям расскажут о фонтане "Дружба народов". После этого, гид приведет граждан к фонтанам павильона №14 "Азербайджан" и фонтану "Каменный лев". Последней точкой маршрута станет "Золотой колос", один из самых зрелищных фонтанов ВДНХ.

Напомним, что совсем недавно на ВДНХ начался сезон фонтанов. Более 600 фонтанов будут радовать москвичей и гостей столицы до 1 октября.

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