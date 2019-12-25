Договор позволит Вашингтону ограничить стратегические силы РФ до 2026 года.

Американские сенаторы призвали США к незамедлительному продлению СНВ-3. В Конгрессе Дайэнн Файнстайн и Эдвард Марки объявили о необходимости как можно скорее продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Москвой. Об этом заявили журналисты из RT со ссылкой на законопроект.

Файнстайн подчеркнула, что продление соглашения позволит добиться большей предсказуемости в области ядерного вооружения. Время Вашингтону необходимо для замены старого оружия.

Продление действия договора ограничит численность российских стратегических сил как минимум до 2026 года Дайэнн Файнстайн, американский сенатор

В США напомнили, что продление СНВ-3 позволит Америке получить сведения о характеристиках и месторасположении стратегического оружия России. За время действия соглашения Вашингтон успеет создать новый договор, к которому может подключиться Китай. В обновленную версию можно будет добавить новые виды вооружения, включая, например, гиперзвуковое оружие.

Китай не намерен участвовать в переговорах РФ и США по ядерному оружию.