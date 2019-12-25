В мире продолжают сокращаться ядерные вооружения.

Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов. Об этом сообщили эксперты в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Они рассказали, что в 2019 году общее количество ядерного оружия в мире продолжило сокращаться. В начале 2020 года девять стран имели в совокупности около 13,400 единиц ядерного оружия. Годом ранее этот показатель достигал показателя в 13 865 единиц. Речь идет о США, России, Франции, Великобритании, Китае, Индии, Пакистане, Израиле, КНДР.

В докладе отмечается, что почти 1800 единиц ядерного оружия находится в состоянии боевой готовности, а 3720 - хранятся на складах в оперативных частях. на территории РФ находится более 90 процентов мирового ядерного арсенала.

Эксперты напомнили, что в 2018 году сокращение вооружения произошло за счет демонтажа устаревших боеголовок США и Россией, предусмотренном договором СНВ-3.

Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания.