Reuters: в Нигере военные объявили о свержении президента страны и закрытии границ

Они заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее.

В Нигере военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ. Об этом сообщает агентство Reuters.

Военные выступили в эфире национального телевидения, в котором объявили о госперевороте. Они заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Кроме того, в Нигере объявлен комендантский час на территории всего государства. В офисе Базума заявили, что армия не поддержала мятеж.

По данным СМИ, причиной госпереворота могли стать намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Также сообщается о переговорах для предотвращения конфронтации между гвардией и армией страны.

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Видео: YouTube / FRANCE 24 English