В Кремле рассказали о том, что форум в Петербурге будет проведен успешно.

Сокращение количества иностранных лидеров на саммите "Россия-Африка" во многом связано с планами мировых лидеров и политиков, однако есть и толика наглого неприкрытого давления со стороны США. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге со СМИ от 26 июля сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле сочли такое вмешательство Вашингтона возмутительным. Однако оно не может повлиять на работу по успешной организации мероприятия.

Это абсолютно неприкрытое, наглое вмешательство Соединенных Штатов Америки, Франции, других государств через их диппредставительства в африканских странах и в попытке оказать давление на руководство этих стран с тем, чтобы воспрепятстовать их активному участию в форуме. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Москве добавили, что Россия рада приветствовать глав государств и членов национальных правительств, которые приехали в страну на форум, а также других иностранных представителей.

Песков назвал решение Молдавии сократить дипмиссию РФ продолжением недружественной линии.

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