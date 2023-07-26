Песков назвал решение Молдавии сократить дипмиссию РФ продолжением недружественной линии

В Кремле оценили решение Кишиева сократить число дипломатов из России в стране.

Решение властей Молдавии и местного министерства по иностранным делам сократить численность сотрудников российской дипломатической миссии является продолжением недружественной линии руководства Кишинева. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге со СМИ от 26 июля сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. По мнению чиновника, в настоящее время коллеги из республики сознательно заводят отношения с Москвой в очень жалкое состояние, можно только сожалеть об этом.

Разумеется, это продолжение недружественной линии. К сожалению, Кишинев сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние. Можно только выражать сожаление в этой связи. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков заявил, что русофобия в Молдавии часто не находит отклика среди местного населения, но руководство страны все равно рубит все канаты.

Дмитрий Песков объясняет причины перехода на удаленную работу в Петербурге во время саммита "Россия – Африка".

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ