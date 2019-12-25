Дмитрий Песков объясняет причины перехода на удаленную работу в Петербурге во время саммита "Россия – Африка"

Пассажирам южной части Петербурга рекомендуют перейти на удаленную работу во время саммита "Россия – Африка", который пройдет в городе с 27 по 28 июля. Дмитрий Песков поддержал это решение петербургских властей.

Пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, объяснил журналистам, что приезд глав иностранных государств и высокопоставленных лиц вызовет затруднения дорожного движения, что может привести к пробкам и неудобствам для горожан.

Инициатива правительства Северной столицы о переводе жителей южного района на удаленную работу во время саммита получила поддержку со стороны организационного комитета форума и губернатора.

Форум "Россия – Африка" пройдет на площадках выставочного центра "Экспофорум" в поселке Шушары. В связи с этим, ожидаются серьезные ограничения движения транспорта, чтобы снизить транспортную нагрузку на основные магистрали и обеспечить штатную работу общественного транспорта и экстренных служб во время проведения форума.

Ранее сообщалось, что усилен автобусный маршрут №39Э на период саммита "Россия-Африка"

Фото: сайт Кремля