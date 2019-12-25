Усилен автобусный маршрут №39Э на период саммита "Россия-Африка"

В связи с проведением саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, предпринимаются меры для обеспечения удобства и комфорта пассажиров.

В период с 26 по 28 июля на автобусном маршруте №39Э будет усилено количество транспортных средств, связывающих станцию метро "Московская" с аэропортом "Пулково-1". Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербургу

На указанном маршруте будет работать 7 автобусов, а количество рейсов увеличится до 152. Для обеспечения более быстрого и комфортного перемещения пассажиров, интервал движения автобусов сократится до 8-20 минут в часы пиковой нагрузки.

Такие меры принимаются с целью обеспечить пассажирам удобную транспортную связь между главной транспортной артерией города - станцией метро "Московская" и международным аэропортом "Пулково-1".

Ранее сообщалось, что водителей предупредили о внеплановых ограничениях на ЗСД во время саммита "Россия-Африка"

Фото: Piter.TV