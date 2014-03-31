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Водителей предупредили о внеплановых ограничениях на ЗСД во время саммита "Россия-Африка"
Сегодня, 13:23
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Водителей предупредили о внеплановых ограничениях на ЗСД во время саммита "Россия-Африка"

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Ограничения могут вступить в силу для прохождения организованных колонн.

В ходе подготовки и проведения саммита "Россия-Африка" для проезда гостей могут потребоваться отдельные участки ЗСД. Водителей предупредили, что с 27 по 28 июля возможны кратковременные ограничения на магистрали. Подробности привела пресс-служба Западного скоростного диаметра.

Ограничения могут вступить в силу для прохождения организованных колонн: после их проезда их сразу должны снять.

Водителей просят учесть информацию при планировании  маршрута и времени в пути, следить за дорожной обстановкой и соблюдать ПДД.

Ранее мы сообщили о том, что больницы Петербурга перейдут на особый режим в период проведения саммита Россия — Африка.

Фото: Piter.TV

Теги: зсд, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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