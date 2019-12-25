В Росавиации информацию о возобновлении чартерных полётов между Россией и Египтом не подтверждают.

Агентство Reuters сообщает, что чартеры из России на курорты Египта откроют в марте. Глава Министерства гражданской авиации Египта рассказал, что полёты возобновят по договорённости Москвы и Каира.

Предположительно, самолёты между городами РФ и Шарм-эль-Шейхом и Хургадой начнут летать марте. Российская авиакомпания Nordwind Airlines уже подала запрос на начало полетов с 28 марта.

При этом в Росавиации информацию о возобновлении чартерных полётов между Россией и Египтом не подтверждают.

Ранее Россия 8 февраля возобновила железнодорожное сообщение с Белоруссией.

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