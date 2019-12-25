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Россия 8 февраля возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией
Сегодня, 16:12
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nastya960

Россия 8 февраля возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией

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Также с 15 февраля на взаимной основе восстановлено международное авиасообщение с Азербайджаном и Арменией.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией, увеличении количества авиарейсов в Минск и возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

С 8 февраля снова начнут ходить поезда сообщением Минск-Москва-Минск, Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург. Также с 8 февраля будет увеличено количество авиарейсов Москва-Минск с трех до пяти в неделю.

С 15 февраля на взаимной основе восстановлено международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва-Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва-Ереван, четыре рейса в неделю).

Фото: Piter.tv

Теги: белоруссия, поезда, самолеты
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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