Reuters: сенаторы США обсудят рынок нефти с саудовскими властями 11 апреля

В дистанционной встрече с Эр-Риядом будут участвовать представители республиканской партии США.

Сенаторы США обсудят рынок нефти с саудовскими властями 11 апреля. Об этом сообщили журналисты из Reuters со ссылкой на собственные источники. Стороны встретятся, чтобы обсудить возможности по стабилизации энергетических мировых рынков.

От Америки на встрече будут присутствовать республиканцы Кевин Крамер и Дэн Салливан. Ранее именно эти политики предлагали приостановить военную поддержку США Эр-Рияду, если Саудовская Аравия откажется от сокращения объемов добычи нефти. В Reuters добавили, что переговоры между представителями США и Саудовской Аравией пройдут в дистанционном формате. Конкретные вопросы, которые будут обсуждаться на встрече, источник агентства не раскрыл.

Напомним, что падение нефтяных котировок произошло после развала сделки ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об объемах добычи нефти и условиях продолжения сотрудничества. После выхода России из договора, страны ОПЕК начали наращивать объемы добычи топлива. При этом Эр-Рияд продавал нефть со скидками, чтобы снизить ее стоимость. Мировой спрос на нефть упал также из-за пандемии коронавируса. Впервые за 20 последних лет стоимость барреля нефти упала до 22 долларов. Стороны решили обсудить изменения на экономических рынках. на 9 апреля запланирована внеочередная встреча ОПЕК+. Также 10 апреля состоятся встреча министров энергетики стран G20.

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти.

Видео: YouTube/The White House