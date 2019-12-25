Саудиты хотят, чтобы Москва убирала 1,5 миллиона баррелей в сутки с нефтяного рынка.

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти. Он и стал причиной затруднений в переговорах между странами об объёмах добычи. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По сведениям издания, саудиты требуют, чтобы Москва сократила добычу больше всех из участников сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия хочет, чтобы Россия убирала 1,5 миллиона баррелей в сутки с нефтяного рынка. Именно отказ от сокращения добычи в таких объёмах стал причиной развала сделки ОПЕК+ в начале марта.

В целом, все участники согласны, что общий объём добычи нефти в мире надо сократить на 10 миллионов баррелей в сутки. Но пока непонятно как распределить эти объёмы по странам.

Ранее мы рассказывали, что телеконференция ОПЕК+ пройдет девятого апреля.