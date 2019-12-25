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Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Сегодня, 10:49
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matveyvn

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

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Саудиты хотят, чтобы Москва убирала 1,5 миллиона баррелей в сутки с нефтяного рынка.

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти. Он и стал причиной затруднений в переговорах между странами об объёмах добычи. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По сведениям издания, саудиты требуют, чтобы Москва сократила добычу больше всех из участников сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия хочет, чтобы Россия убирала 1,5 миллиона баррелей в сутки с нефтяного рынка. Именно отказ от сокращения добычи в таких объёмах стал причиной развала сделки ОПЕК+ в начале марта.

В целом, все участники согласны, что общий объём добычи нефти в мире надо сократить на 10 миллионов баррелей в сутки. Но пока непонятно как распределить эти объёмы по странам.

Ранее мы рассказывали, что телеконференция ОПЕК+ пройдет девятого апреля.

Теги: нефть, опек, саудовская аравия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 11:24

Пусть бесятся Саудиты! Нашли кому ультиматум ставить! Россия и за 10 доларов за барель проживет а вы нет! 

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mixa4121 ответ на комментарий Аноним
Сегодня 11:35

При цене 10 долларов за баррель Россия в минус себе будет торговать. А еще, большая часть российского бюджета наполняется за счет  продажи этой самой нефти. Теперь подумай, как ты, бестолковый, собираешься прожить при такой цене на нефть?

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 11:33

При цене 10 долларов за баррель Россия в минус себе будет торговать. А еще, большая часть российского бюджета наполняется за счет  продажи этой самой нефти. Теперь подумай, как ты, бестолковый, собираешься прожить при такой цене на нефть?

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 11:29

С учетом себестоимости в 18$ конечно проживет...за счет нас с вами

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 11:30

ААААААА,,, смешно,,,,,,, прошу прощения, россия это все мы или вы имели кого-то конкретно, просто у нас в регионах, чето не очень както сейчас..........

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Аноним
Сегодня 11:28

Бен Салман очень красивый принц..... Никто и не спорил..... Но,в данном случае, не стоило так напрягаться...... Мы же Россия, а не Мадагаскар....., при всём уважении к островному государству и к ......особе королевской крови....

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 11:35

Фапаешь на королевкую кровь, холоп?!!

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Аноним
Сегодня 11:31

США не обязавны, а Россия всем обязана, надо жить как нам удобно и забить на всех этих арабов, ранее помогали им да почти всему миру, а теперь расхлёбываем

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Аноним
Сегодня 11:30

Везде снижении цены хорошо а здесь плохо что то здесь не так.

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