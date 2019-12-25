Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти. Он и стал причиной затруднений в переговорах между странами об объёмах добычи. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По сведениям издания, саудиты требуют, чтобы Москва сократила добычу больше всех из участников сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия хочет, чтобы Россия убирала 1,5 миллиона баррелей в сутки с нефтяного рынка. Именно отказ от сокращения добычи в таких объёмах стал причиной развала сделки ОПЕК+ в начале марта.
В целом, все участники согласны, что общий объём добычи нефти в мире надо сократить на 10 миллионов баррелей в сутки. Но пока непонятно как распределить эти объёмы по странам.
Ранее мы рассказывали, что телеконференция ОПЕК+ пройдет девятого апреля.
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Пусть бесятся Саудиты! Нашли кому ультиматум ставить! Россия и за 10 доларов за барель проживет а вы нет!
При цене 10 долларов за баррель Россия в минус себе будет торговать. А еще, большая часть российского бюджета наполняется за счет продажи этой самой нефти. Теперь подумай, как ты, бестолковый, собираешься прожить при такой цене на нефть?
При цене 10 долларов за баррель Россия в минус себе будет торговать. А еще, большая часть российского бюджета наполняется за счет продажи этой самой нефти. Теперь подумай, как ты, бестолковый, собираешься прожить при такой цене на нефть?
С учетом себестоимости в 18$ конечно проживет...за счет нас с вами
ААААААА,,, смешно,,,,,,, прошу прощения, россия это все мы или вы имели кого-то конкретно, просто у нас в регионах, чето не очень както сейчас..........
Бен Салман очень красивый принц..... Никто и не спорил..... Но,в данном случае, не стоило так напрягаться...... Мы же Россия, а не Мадагаскар....., при всём уважении к островному государству и к ......особе королевской крови....
Фапаешь на королевкую кровь, холоп?!!
США не обязавны, а Россия всем обязана, надо жить как нам удобно и забить на всех этих арабов, ранее помогали им да почти всему миру, а теперь расхлёбываем
Везде снижении цены хорошо а здесь плохо что то здесь не так.