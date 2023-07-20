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Reuters: протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде

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Сведений о пострадавших в здании дипломатической миссии нет.

Протестующие против новой акции сожжения копии Корана, разрешенной полицией Стокгольма 19 июля, ворвались в шведское посольство в Багдаде. Как сообщили журналисты из информационного агентства The Reuters со ссылкой на собственный источник и очевидца событий, участники демонстрации в настоящее время подожгли здание иностранного дипломатического представительства. Однако в настоящее время никто из сотрудников в здании не пострадал. Аналогичная акция протеста состоялась в городе 30 июня.

Напомним, что скандальная акция с сожжением Корана прошла с разрешения правоохранительных органов 28 июня на площади Медборъярплатсен, расположенной в центре Стокгольме. В тот день 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Книги, после чего - поджог их. Мероприятие состоялось один из главных религиозных праздников мусульман - Ид аль-Адха. Только 19 июля полиция Стокгольма удовлетворила обращение граждан о проведении аналогичной манифестации у посольства Ирака. 

Госдума приняла заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: акция протеста, багдад, ирак, сожжение корана, швеция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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