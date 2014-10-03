Госдума приняла заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции

Документ будет направлен властям России и в международные организации.

Государственная Дума на пленарном заседании 29 июня официально приняла заявления об оскорблении чувств мусульман в Швеции после акции с сожжением Корана. Далее документ будет направлен правительству и президенту России, а также сотрудникам Общественной палаты страны, в ООН, ОДКБ, Межпарламентскую ассамблею стран-участниц СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другим международным организациям.

Принять заявление Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации "Об оскорблении чувств мусульман в Швеции. говорится в документе

Напомним, что шведская полиция разрешила местным активистам в Стокгольме проведение акции с сожжением Корана. Это мероприятие состоялось около главной мечети в столице страны 28 июня - в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон публично рассказал о том, что решение правоохранительных органов было законным, но неуместным.

Володин предложил Думе осудить действия допустивших сожжение Корана властей Швеции.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ