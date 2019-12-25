В первом объекте прогремело три взрыва, на втором - пять.

Reuters: две авиабазы в Мьянме подверглись нападению. Об этом рассказали очевидцы. В местном информационном агентстве Delta News Agency уточнили, что изначально жители услышали гром от трех взрывов. Они поняли, что инцидент произошел на объекте, расположенном около города Магуэ в центральной части страны.

Вторая атака прошла в городе Мейтхила, который находится в северо-восточном направлении от Магуэ. Там также расположена авиабаза. По объекту неизвестные преступники выпустили не менее пяти ракет. В настоящее время сведений о пострадавших или погибших нет. Ответственность за взрывы пока что не взяла никакая террористическая организация.

СМИ: В результате беспорядков в Мьянме погибли 50 человек.

Фото: Pixabay.com