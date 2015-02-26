Reuters: Калифорния подала в суд на администрацию Трампа из-за ВСМ

В СМИ напомнили об отказе Белого дома финансировать "аферу" с железной дорогой из Сан-Франциско до Лос-Анджелеса.

Управление высокоскоростных железных дорог Калифорнии подало в суд на вашингтонскую администрацию при президенте-республиканце Дональде Трампе за отказ финансировать проект высокоскоростной железной дороги (ВСМ) штата между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Речь идет о выделении из федерального бюджета четырех миллиардов долларов. Соответствующее заявление опубликовали журналисты из новостного агентства The Reuters. Судебный иск, оспаривающий отмену как "произвольное и капризное" злоупотребление должностными полномочиями, подан профильным ведомством штата, которое курирует проект. Материалы будут изучаться в Окружном суде Лос-Анджелеса.

Губернатор Гэвин Ньюсом указал, что решение Министерства транспорта США было принято в тот момент, когда полным ходом шла подготовка к прокладке путей на первом отрезке магистрали между Бейкерсфилдом и Мерседом. Чиновник назвал прекращение федерального финансирования ВСМ "мелочной политической местью, мотивированной личной неприязнью Трампа к Калифорнии и ВСМ, а не реальными фактами". Лидер Белого дома объявил о прекращении федерального финансирования проекта калифорнийской ВСМ, инициированного в 2008 году Арнольдом Шварценеггером. Глава государства раскритиковал растущие сметы и затянувшиеся сроки реализации проекта. Он заметил, что благодаря профильному министру Шону Даффи ни единого цента из федерального бюджета страны больше не пойдет "на эту аферу".

Платящим налоги трудолюбивым гражданам США я с радостью объявляю, что официально освобождаю всех от финансирования этого катастрофически завышенного по цене калифорнийского "высокоскоростного поезда в никуда". Дональд Трамп, глава США

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