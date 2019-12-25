Reuters: Белый дом поручил противодействовать закону о цифровых услугах в ЕС

Американские дипломаты будут доносить до ведомств в ЕС позицию в отношении Digital Services Act (DSA).

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе дала поручение противодействовать закону о цифровых услугах в Европейском союзе. Соответствующие сведения опубликовали в своем материале иностранные журналисты из новостного агенства The Reuters со ссылкой на служебную телеграмму от внешнеполитического ведомства США. Авторы статьи указали, что согласно позиции властей из США, европейский документ Digital Services Act (DSA) подавляет свободу слова и налагает значительные дополнительные расходы на американские технологические компании.

... Начать лоббистскую кампанию для формирования европейской оппозиции DSA. телеграмма Госдепа США в адрес дипмиссий США в ЕС

В тексте телеграммы от 4 августа, подписанной государственным секретарем США Марко Рубио, отмечается, что коллективный Брюссель вводит "необоснованные" ограничения свободы выражения мнений, якобы противодействуя разжиганию ненависти, распространению дезинформации, а DSA еще больше ужесточает эти ограничения. Белый дом требует от своих дипломатов в регионе как можно чаще контактировать с представителями национальных правительств стран - членов ЕС, отвечающих за цифровые услуги. В документе прописаны конкретные рекомендации о том, как можно изменить законодательство Евросоюза, а также обозначены тезисы, которые помогут сотрудникам дипмиссий сформулировать необходимые аргументы.

