На новогодние праздники из Петербурга в Выборг вновь запустят ретропроезд "Лахта"

Десятивагонный состав, которому уже более полувека, отправится от Финляндского вокзала до Выборга

В праздничные дни — с 30 декабря 2023 года по 8 нваря 2024 года — между Санкт-Петербургом и Выборгом вновь будет курсировать туристический ретропоезд "Лахта". Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Рейсы по маршруту Санкт-Петербург-Финляндский – Выборг – Васкелово – Выборг – Санкт-Петербург-Финляндский запланированы в преддверии новогодних праздников: 30 и 31 декабря, а также в янврские праздничные дни с 2 по 8 января уже следующего года. Маршрут разработан с учётом возможности посещения пассажирами туристических объектов и мест для зимних видов спорта.

Расписание ретропоезда "Лахта":

Отправление с Финляндского вокзала Петербурга в 08:25. Прибытие в Выборг в 10:20.

Из Выборга в направлении Васкелово ретропоезд будет отправляться в 11:10. Прибытие в Васкелово в 14:14.

Из Васкелово в направлении Выборга отправление в 14:35. Прибытие в Выборг в 17:35.

Напомним, десятивагонный состав ЭР2К 980 "Лахта" был выпущен полвека назад, но сочетает в себе современные технологии и исторический облик, ведь интерьер выполнен в стиле 1970-80-х годов. Впервые от Финляндского вокзала до Выборга этот ретропоезд отправился в начале 2023 года, тогда он отвёз порядка 500 туристов.



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Фото: Telegram / АО "СЗППК"