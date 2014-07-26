Названы регионы, жители которых чаще всего посещали Петербург

Стало известно, жители каких регионов России чаще всего выбирали Санкт-Петербург для поездок в 2023 году. Лидером стали туристы из Москвы — 22,5%, сообщает "Петербургский дневник".
Кроме того, по данным комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, пользуется спросом Северная столица и среди жителей Московской области (6,1%). При этом Подмосковье уже несколько лет показывает спрос на внутреннем туризме по направлению в Петербург. На третьем же месте оказались туристы из Псковской области.
Отмечается, что в 2023 году охотно посещали Петербург также туристы из Карелии, Нижегородской и Тверской областей, Краснодарского края и Татарстана.
Ранее сообщалось, что новый туристический маршрут свяжет Петербург, Ленинградскую область и Карелию.
Фото: Piter.tv
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