Названы регионы, жители которых чаще всего посещали Петербург

В ТОП-3 любителей Северной столицы за 2023 год вошли жители Москвы, Московской и Псковской областей

Стало известно, жители каких регионов России чаще всего выбирали Санкт-Петербург для поездок в 2023 году. Лидером стали туристы из Москвы — 22,5%, сообщает "Петербургский дневник".

Кроме того, по данным комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, пользуется спросом Северная столица и среди жителей Московской области (6,1%). При этом Подмосковье уже несколько лет показывает спрос на внутреннем туризме по направлению в Петербург. На третьем же месте оказались туристы из Псковской области.

Отмечается, что в 2023 году охотно посещали Петербург также туристы из Карелии, Нижегородской и Тверской областей, Краснодарского края и Татарстана.

Ранее сообщалось, что новый туристический маршрут свяжет Петербург, Ленинградскую область и Карелию.

Фото: Piter.tv