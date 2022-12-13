Из Петербурга в Выборг отправился советский ретро-поезд "Лахта"

Цена билета – точно такая же, как на обычную электричку.

С Финляндского вокзала в Выборг впервые отправился ретро-поезд "Лахта", который построили еще 50 лет назад. Интерьеры состава напоминают атмосферу советской электрички, но дизайнеры внесли сюда элементы нашего времени – удобные сиденья, деревянные крепления для лыжников. Об этом сообщили в tg-канале "Спб-Главный".

Настроение пассажирам создавали зимние волшебники. На поезде прокатились Дед Мороз и Снегурочка, которые провели программу в составе.

Поезд будет ездить в Выборг ежедневно в 8:30 утра. Путь займет три часа. "Лахта" будет делать остановки в самых популярных туристических местах. Обратно он отправиться в шестом часу.

Ретропоезд будет будет курсировать с 2 по 8 января . Цена билета – точно такая же, как на обычную электричку, 322 рубля в один конец.

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Фото: Телеграм / Спб-Главный