Рестораторы объявили о поднятии цен до 15% в 2022 году

Это решение связано с подорожанием продуктов и логистических услуг.

Крупные сетевые рестораны хотят поднять цен до 15% в 2022 году. Об этом пишут "Известия".

Это решение связано с подорожанием продуктов и логистических услуг. По данным издания, заведения уже отказываются от некоторых блюд из-за высокой стоимости и планируют переходить на более мелкий формат.

Как рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, с 2014 года рестораторы повышали цены на блюда в меню незначительно. Однако ситуация изменилась, и сейчас они вырастут значительно. Гендиректор компании "Infoline-аналитика" Михаил Бурмистров уверен, что в условиях увеличения себестоимости продуктов подорожание даже на +10% не поможет сохранить экономику хотя бы на уровне начала 2020 года. Кроме того, спрос может снизиться из-за повсеместного введения QR-кодов.

Ранее мы писали, что петербургские рестораторы просят Смольный отменить запрет на работу по ночам.

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