Петербургские рестораторы просят Смольный отменить запрет на работу по ночам

Игроки ресторанного бизнеса планируют направить обращение губернатору города.

Рестораторы более 50 петербургских баров и ресторанов планируют направить обращение губернатору городу Александру Беглов, в котором просят отменить запрет на работу по ночам. Обращение планировалось направить в Смольный 23 ноября. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Напомним, с 8 ноября в городе приостановили работу ночных заведений. Отныне кафе, рестораны, бары, цирки, театры и концертные залы, кинотеатры, аквапарки, океанариумы, зоопарки, ледовые катки и парки аттракционов работают до 23:00. Однако, по словам рестораторов, выручка в заведениях упала на 30-50%.

Более того, с 1 декабря в кафе, рестораны и бары нельзя будет попасть без QR-кода. Под исключение попадают кафе и рестораны, расположенные на территории вокзалов и аэропорта Пулково.

Фото: Piter.TV