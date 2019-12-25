В этом году завершится реставрация подпорной стены Александро-Невской лавры протяженностью 200 метров

Стене вернут исторический облик.

В Петербурге завершается реставрация объектов культурного наследия, которые относятся к памятнику федерального значения "Александро-Невская лавра". Речь идет о подпорной стене восточного двора, ограде и ограде с воротами, рассказала пресс-служба городского комитета по контролю за охраной памятников.

По словам наместника Александро-Невской лавры, Епископа Кронштадтского Назария, своими силами провести реставрацию бы не удалось из-за сложной гидрологии. Дело в том, что территория монастыря и Никольского кладбища находятся на разном уровне. Деструкция кирпича на некоторых участках достигала 50%.

Ведомство поставила себе задачу вернуть подпорной стене исторический облик. На данный момент вопрос с гидроизоляцией фундаментов и восстановлением кладки решили, теперь предстоит выбрать цвет для стены.

Работы начались в 2019-м году. Из бюджета города было выделено 82,3 млн рублей. Работы продолжаются. .

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Фото: пресс-служба КГИОП