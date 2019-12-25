Активисты просят защитить особняк Нарышкиной от маргиналов и вандалов

Несмотря на то, что здание находится на консервации, людям все же удается проникнуть в него.

Активисты обеспокоены состояние особняка Нарышкиной, который находится на улице Чайковского. Сообщение об этом появилось в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в "ВКонтакте".

Дело в том, что в здание может попасть любой желающий. Некоторые из них портят облик старинного помещения.

Отметим, что состояние особняка ранее заинтересовался и Piter.TV. В конце 2019-го года КГИОП пообещал провести реставрацию особняка до 15 июля 2023-го года. Позже началась консервация: окна и вход заколотили досками.

Петербуржцы ждут, когда в особняке начнутся работы. Кроме того, беспокойства вызывают граффитисты, которые регулярно оставляют свой "след" на здании.

Фото: vk.com/mytndvor