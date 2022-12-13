Границы Петропавловской крепости изменят после проведения реставрации

Технический и авторский надзор над работами оценивается почти в 23 млн рублей.

Специалисты в Северной столице в скором времени приступят к работам по реставрации бастионов Петропавловской крепости. Как сообщает "Деловой Петербург", на время работ часть территории и пляжа будут закрыты, а после их проведения границы памятника федерального значения изменятся.

Технический и авторский надзор за реставрацией оценили почти в 23 млн рублей. Контракт заключили Музей истории Петербурга и ООО "РСК Антик". На данный момент специалисты установили ограждение и уложили временные плиты.

По словам пресс-секретаря КГИОП Ксении Черепановой, что ведомство уже выдало разрешение на работы по реставрации фасадов крепости.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы не смогут попасть на пляж Заячьего острова из-за реставрации.

Фото: Piter.TV