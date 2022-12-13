Фасады Петропавловской крепости реставрируют к 2025 году

Работы затронут Государев, Нарышкин и Трубецкой бастионы, а также Иоанновскую равелину, Екатерининскую и Невскую куртины.

Реставрация гранитных фасадов Петропавловской крепости полностью завершится весной 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Работы в крепости затронут Государев, Нарышкин и Трубецкой бастионы, а также Иоанновскую равелину, Екатерининскую и Невскую куртины. Их заказчиком стал СПБ ГБУК "Государственный музей истории Санкт-Петербурга".

Ожидается, что исполнитель приступит к работам уже сегодня, 21 февраля.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге началась реставрация Московских триумфальных ворот.

Фото: Piter.TV