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Фасады Петропавловской крепости реставрируют к 2025 году
Сегодня, 15:40
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Фасады Петропавловской крепости реставрируют к 2025 году

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Работы затронут Государев, Нарышкин и Трубецкой бастионы, а также Иоанновскую равелину, Екатерининскую и Невскую куртины.

Реставрация гранитных фасадов Петропавловской крепости полностью завершится весной 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Работы в крепости затронут Государев, Нарышкин и Трубецкой бастионы, а также Иоанновскую равелину, Екатерининскую и Невскую куртины. Их заказчиком стал СПБ ГБУК "Государственный музей истории Санкт-Петербурга".

Ожидается, что исполнитель приступит к работам уже сегодня, 21 февраля.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге началась реставрация Московских триумфальных ворот.

Фото: Piter.TV

Теги: петропавловская крепость, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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