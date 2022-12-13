В Петербурге началась реставрация Московских триумфальных ворот

Работы должны завершиться в 2024 году.

По программе КГИОП и за счет средств бюджета Петербурга началась реставрация Московских триумфальных ворот. Предыдущие работы на объекте проводились двадцать лет назад – к 300-летию города. Об этом рассказали в Смольном.

Все металлические поверхности – чугун, сталь, медь – будут расчищены, отреставрированы и защищены отделочными слоями. В условиях мастерской будут реставрировать 30 фигур крылатых гениев, губернские гербы и военные арматуры (скульптурные изображения оружия). Также для работ в мастерской демонтируют бронзовые накладные буквы и знаки посвятительных надписей, отдельные чугунные элементы. Реставрировать остальные части колонны и кровли будут на месте.

Работы должны завершиться в 2024 году.

Также за 1,7 млн рублей отреставрируют фасады Соборной мечети.

Фото: Смольный