За 1,7 млн рублей отреставрируют фасады Соборной мечети

Реставрация мечети длится уже не первый год.

Петербург потратит 1,7 млн рублей на реставрацию Соборной мечети. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Реставрация мечети длится уже не первый год. За это время в порядок привели минареты, крышу со световым фонарем и основную часть молельного зала. Теперь пришла очереди фасадов. Их ремонт и реставрацию начнут в этом году.

Соборная мечеть Петербурга является крупнейшей мечетью в европейской части России.

Ранее на реставрацию мечети на Кронверкском потратят почти 40 млн рублей. Подрядчик должен отреставрировать молельный зал на 3-м этаже. Заявки принимаются до 9 марта, итогу подведут 14 марта.

Фото: Википедия

