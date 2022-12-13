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За 1,7 млн рублей отреставрируют фасады Соборной мечети
Сегодня, 21:46
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За 1,7 млн рублей отреставрируют фасады Соборной мечети

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Реставрация мечети длится уже не первый год.

Петербург потратит 1,7 млн рублей на реставрацию Соборной мечети. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

Реставрация мечети длится уже не первый год. За это время в порядок привели минареты, крышу со световым фонарем и основную часть молельного зала. Теперь пришла очереди фасадов. Их ремонт и реставрацию начнут в этом году.

Соборная мечеть Петербурга является крупнейшей мечетью в европейской части России.

Ранее на реставрацию мечети на Кронверкском потратят почти 40 млн рублей. Подрядчик должен отреставрировать молельный зал на 3-м этаже. Заявки принимаются до 9 марта, итогу подведут 14 марта.

Фото: Википедия
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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