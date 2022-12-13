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Петербуржцы не смогут попасть на пляж Заячьего острова из-за реставрации
Сегодня, 20:36
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Петербуржцы не смогут попасть на пляж Заячьего острова из-за реставрации

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Проходы будут перекрыты до декабря 2024 года — до полного завершения реставрации гранитного фасада Петропавловской крепости.

В Петербурге закрыли проход вдоль Невы и выходящих на нее крепостных стен Иоанновского равелина, Государева, Нарышкина и Трубецкого бастионов, Невской и Екатерининской куртин. Исключение составила Комендантская пристань. Об этом рассказали в пресс-службе Музея истории Петербурга. 

Проходы закрыли из-за реставрации гранитного фасада Петропавловской крепости. Петербуржцы также не смогут попасть на пляж Заячьего острова. Но вход на стрелку Заячьего острова остается открытым. 

Проходы будут перекрыты до декабря 2024 года — до полного завершения реставрации гранитного фасада Петропавловской крепости.

Ранее в Петербурге реставрируют фасады 44 домов-памятников. На 33 объектах работы продолжаются, ещё на 11 зданиях только начнутся.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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