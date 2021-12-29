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Реставрация Медного всадника подошла к концу
Сегодня, 14:05
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Реставрация Медного всадника подошла к концу

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С него уже снимают строительные леса.

Работы по реставрации Медного всадника почти завершены. В пятницу, 19 февраля, начали снимать строительные леса. Памятник уже открыли после реконструкции.

Специалисты приводили в порядок бронзовую скульптуру. Мастера провели дорасчистку и отреставрировали отмостки Гром-камня.

Благоустройство территории около объекта культуры запустили еще в октябре прошлого года. К 350-летию со дня рождения Петра Великого Медный всадник предстанет перед петербуржцами во всей красе. 

Ранее на Piter.tv: Алые паруса и Ночь музеев посвятят 350-летию Петра I.

Фото: Telegram / Пиотровский Online (Наталия Краснова)

Теги: культура, медный всадник, памятник, петр первый, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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