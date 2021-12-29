Реставрация Медного всадника подошла к концу

С него уже снимают строительные леса.

Работы по реставрации Медного всадника почти завершены. В пятницу, 19 февраля, начали снимать строительные леса. Памятник уже открыли после реконструкции.

Специалисты приводили в порядок бронзовую скульптуру. Мастера провели дорасчистку и отреставрировали отмостки Гром-камня.

Благоустройство территории около объекта культуры запустили еще в октябре прошлого года. К 350-летию со дня рождения Петра Великого Медный всадник предстанет перед петербуржцами во всей красе.

Ранее на Piter.tv: Алые паруса и Ночь музеев посвятят 350-летию Петра I.

Фото: Telegram / Пиотровский Online (Наталия Краснова)