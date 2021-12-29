Медный всадник открыли после реставрации

Реставрацию провели к 350-летию российского императора.

Памятник "Медный всадник" на Сенатской площади начали освобождать от лесов. Полностью их уберут до конца февраля.

Бронзового коня и памятник Петру I отреставрировали впервые за 45 лет. Работы начались в октябре 2021 года. Специалисты выявляли очаги "бронзовой болезни", они поразили 15%, узнал Piter.tv. Был проведен полный комплекс работ по реставрации металла. Особенно сложными были работы по усилению третьей точки опоры памятника.

Благоустройство вокруг памятника завершит ко Дню города 27 мая.

Напомним, в этом году отмечается 350-летия со дня рождения Петра I. В честь этого Алые паруса посвятят императору.

Видео: Piter.TV