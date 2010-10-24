Реставрация памятника императору Петру I обойдётся Смольному в 40 млн рублей.

Завершить реставрацию Медного всадника планируют до конца года. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

На прошлой неделе в городе приступили к реставрации Медного всадника. Специалисты музея городской скульптуры отреставрируют сам монумент, "Гром-камень" и отмостку. В ходе работ выяснилось, что монумент не монолитный — он состоит из пяти блоков, который сейчас начинают расходиться в разные стороны. В настоящее время специалисты проводят детальное обследование на предмет аналогичных дефектов. Производство работ разрешено по 7 мая 2022 года. Реставрацией занимается ООО "Реставрационная мастерская "Наследие".

Памятник Петру I скульптора Этьена Фальконе открыли в 1782 году. Последняя масштабная реставрация Медного всадника проводилась в 1976 году.

Фото: Telegram / Пиотровский Online