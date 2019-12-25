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Реставрацию Большого Конюшенного моста оценили в 240 млн рублей
Сегодня, 10:35
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Реставрацию Большого Конюшенного моста оценили в 240 млн рублей

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Тендер на проведение работ разместят в декабре, либо в начале января.

В  центре Северной столицы планируют провести реставрацию Большого Конюшенного моста. Предварительно проект оценили в 240 млн рублей, сообщил директор СПб ГБУ "Мостотрест" Андрей Кочин.

По информации ТАСС, в техзадание для будущего исполнителя включено   восстановление утраченных элементов на решетках перил и фасадов сооружения, а также обновление позолоченных покрытий. На работы выделят около года. Конкурс будет объявлен в декабре или начале января.

Также Кочин подчеркнул, что на 2023 год запланирован ремонт 1-ого Зимнего моста стоимостью около 180 млн рублей, а также Кронверкского моста за 200 млн рублей. 

Ранее мы сообщили о том, что в  "Мостотресте" рассказали о предстоящем ремонте Дворцовой набережной.

Фото: Пресс-служба Смольного 

Теги: большой конюшенный мост, реставрационные работы, санкт-петербург, спб гбу мостотрест
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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