Реставрацию Большого Конюшенного моста оценили в 240 млн рублей

Тендер на проведение работ разместят в декабре, либо в начале января.

В центре Северной столицы планируют провести реставрацию Большого Конюшенного моста. Предварительно проект оценили в 240 млн рублей, сообщил директор СПб ГБУ "Мостотрест" Андрей Кочин.

По информации ТАСС, в техзадание для будущего исполнителя включено восстановление утраченных элементов на решетках перил и фасадов сооружения, а также обновление позолоченных покрытий. На работы выделят около года. Конкурс будет объявлен в декабре или начале января.

Также Кочин подчеркнул, что на 2023 год запланирован ремонт 1-ого Зимнего моста стоимостью около 180 млн рублей, а также Кронверкского моста за 200 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в "Мостотресте" рассказали о предстоящем ремонте Дворцовой набережной.

Фото: Пресс-служба Смольного