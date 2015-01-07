В "Мостотресте" рассказали о предстоящем ремонте Дворцовой набережной

Движение в центре Северной столицы будут перекрывать по частям.

В 2023 году Дворцовую набережную в центре Петербурга ожидает масштабное обновление. Ремонт будет выполнен частями: перекрывать движение начнут от Дворцового моста и поэтапно продолжат набережной реки Фонтанки. Подробности приводит издание Spb.aif.ru со ссылкой на директора СПб ГБУ "Мостотрест" Андрея Кочина.

Недоступные участки набережной можно будет миновать, воспользовавшись объездами по Миллионной улице со стороны Дворцовой площади, по Пантелеймоновскому мосту и по набережной реки Мойки.

Всего за 2023 год планируется провести реконструкцию 17-ти мостов и путепроводов в Петербурге. В список вошли Эрмитажный и Малоохтинский мосты, Красный мост через Мойку, Ново-Московский мост через Обводный канал, Прачечный мост через Фонтанку, Старо-Никольский мост и мост Декабристов через Крюков канал.

В Петербурге будут обновлены Варшавский, Митрофаньевский, Семеновский, Шлиссельбургский мосты, путепроводы через Московское шоссе, через железнодорожные пути станции Автово и Бугровский путепровод. Андрей Кочин, директор СПб ГБУ "Мостотрест"

В субботу открылось рабочее движение по Биржевому мосту после реконструкции.

Фото: Piter.TV