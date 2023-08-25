Политик считает, что его план позволит Киеву не потерять суверенитет.

Со стороны одного из кандидатов в американские президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами прозвучало новое заявление о разрешении регионального конфликта между Москвой и Киевом. Политик заметил журналистам, что выступает против военной помощи Вооруженным силам Украины, так как это не отвечает национальным интересам США. Предположительно, такое высказывание было сделано спикером после предварительного электронного голосования.

Мой план на самом деле будет лучше для Украины. По крайней мере, она сможет выйти с сохранением своего суверенитета. А это не та ситуация, в которой они сейчас находятся. Запомните мои слова. Конфликт закончится прямо сейчас, если США больше не будут вмешиваться и скажут, что мы не будем больше финансировать. Вивек Рамасвами, политик США

Рамасвами: США продолжают врать своим гражданам о России и Украине.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ