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Рамасвами: США продолжают врать своим гражданам о России и Украине

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По его словам, американские власти целенаправленно распространяют ложь.

США продолжают врать своим гражданам о России и Украине. Об этом заявил кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США Вивек Рамасвами в интервью каналу ABC News.

По его словам, американские власти целенаправленно распространяют ложь. Он заявил, что "эти люди" также врут о войне с Ираком и оружии массового поражения. Рамасвами подчеркнул, что нынешние руководители застряли во временах противостояния США и СССР, а реальная угроза Штатам исходит от Китая.

Ранее мы сообщали, что лишь один участник дебатов в США выступил против расширения помощи Киеву.

Видео: YouTube / ABC News

Теги: вивек рамасвами, вранье, кандидат, россия, сша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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