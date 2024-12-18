Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН и ВОЗ

Один из авторов документа Майкл Ли разместил в публичном доступе текст документа.

Американские конгрессмены из Республиканской партии внесли законопроект о выходе страны из состава Всемирной организации (ООН). Соответствующий проект документа опубликован на официальном сайте сенатора Майка Ли. Политик является одним из авторов. В тексте законодатели предлагают прекратить финансировать международную организацию, а также ее профильные агентства. Дополнительно инициирован запрет на участие США в миротворческих миссиях по всему миру. Конгрессмены надеются отменить акты, которые связывают США с ООН. В том числе речь идет об участии в ООН с 1945 года и распоряжение о штаб-квартире в Нью-Йорке. Уведомляется о выходе из состава Всемирной организации здравоохранения и прочих конвенций ООН.

Президент должен полностью аннулировать членство, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН. текст законопроекта

В комментарии телеканалу Fox News американский сенатор также заявил, что ООН стала "платформой для тиранов", через которую сейчас осуществляются нападения на США и их международных союзников.

В ООН поддержали возможность переговоров между Россией и США.

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