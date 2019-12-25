Решетников заявил о поддержке иностранных компаний, исполняющих свои обязательства

Глава Минэкономразвития рассказал о том, какую политику проводят власти РФ относительно бизнеса.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников рассказал о поддержке иностранных компаний, честно выполняющих свои обязательства перед своими рабочими коллективами, российскими потребителями и экономикой. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Государство продолжает формировать комфортные условия для зарубежного бизнеса внутри РФ.

Под давлением компании говорят: "Мы заморозим инвестиции", - но продолжают производство…мы и дальше будем создавать все условия, чтобы они здесь развивались. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Максим Решетников объяснил журналистам, что среди иностранных компаний, которые действительно "серьезно инвестировали и обладающих производствами" на территории РФ, приостановка деятельности и заморозка средств коснулась лишь единиц из них. При этом в РФ с пониманием относятся к принятым решениям, так как понимают давление Запада на бизнес.

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Фото и видео: YouTube / Россия-24