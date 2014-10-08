Экс-президент США призвал американцев ждать шока.

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что цены на бензин в США продолжат расти. Такое мнение экс-лидер высказал в эфире местного телеканала FOX News. По мнению специалиста, страна оказалась в таком затруднительном энергетическом положении из-за политики, которую проводит действующая власть. Трамп полагает, что в будущем США еще ждет шок.

Прекрасные штаты Среднего Запада платят $4-5 за галлон, полагаю, что в Калифорнии платят около $8, но мы увидим намного выше…Это будет шок, которого страна не переживала уже очень долгое время. Дональд Трамп, экс-глава США

Стоимость бензина на местных автомобильных заправках ужетретий день подряд обновляет исторический максимум,. За 10 марта цена превысила $4,31 за один галлон (примерно 3,785 литра) для марки Regular, которая соответствует бензину АИ-92 в РФ.В Калифорнии цена превысила 5 долларов.

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Фото и видео: FOX News