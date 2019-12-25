Глава МВФ не исключила дефолт в России из-за санкций

Кристалина Георгиева рассказала о негативных факторах, которые влияют на экономику РФ.

Глава Международного валютного фонда не исключила дефолт в России из-за введенных против страны западных санкций. Такое мнение директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева высказала в интервью для американской телекомпании CNBC. По словам эксперта, уже сейчас беспрецедентные ограничения загнали страну в рецессию.

Согласно нашему прогнозу, эта рецессия будет носить глубокий характер. Что касается дефолта, этот сценарий более не представляется невероятным. Кристалина Георгиева, глава МВФ

Глава МВФ добавила прессе, что не намерена спекулировать на тему возможного дефолта, который может произойти в российской экономической системе. На данный фактор может повлиять длительность антироссийских санкций, а также понимание того, сможет ли РФ выплачивать имеющиеся долги.

За неделю международные резервы России увеличились на $4,7 миллиарда.

Фото: YouTube / IMF