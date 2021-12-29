За неделю международные резервы России увеличились на $4,7 миллиарда

По оценке экономистов, международные резервы выросли в результате положительной переоценки. Показатель поднялся сразу на 0,7%.

Международные резервы России увеличились на $4,7 миллиарда и составили $639 миллиардов. Об этом сказано в материалах Банка России.

По оценке экономистов, международные резервы выросли в результате положительной переоценки. Показатель поднялся сразу на 0,7%. Кроме того, по данным на 4 февраля 2022 года, объем резервов РФ составлял $634,9 миллионов.

Напомним, что международные резервы – это высоколиквидные иностранные активы. Они находятся в распоряжении регулятора и правительства РФ. Средства хранятся в иностранной валюте. Также под этим термином подразумеваются специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и монетарное золото.

Ранее мы сообщили, что курс доллара в ходе торгов поднялся выше 76 рублей.

Фото: pixabay