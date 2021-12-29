Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 76 рублей

Стоимость европейской валюты подскочила на 95 копеек – до 86,88 рубля (+1,41%).

В четверг, 17 февраля, курс доллара поднялся выше 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

С расчетами на "завтра" по состоянию на 11:36 мск курс американской национальной валюты повышался на 1,06 рубля – до 76,31 рубля. Уже к 11:45 мск доллар прибавил 1,49% с начала дня и поднялся до 76,38 рубля. Стоимость европейской валюты подскочила на 95 копеек – до 86,88 рубля (+1,41%).

Индекс Мосбиржи с начала торгов потерял 2,6%, индекс РТС – 3,95%. В лидерах падения среди "голубых фишек" оказался "Яндекс" (-5,5% - до 3 822 рубля), "Тинькофф" (-5,23% - до 5 201,5 рубля), "Сбер" (-4,42% - до 265,5 рубля).

По мнению аналитиков Мосбиржи, снижение курса происходит на фоне геополитических рисков. Утром, 17 февраля, представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков. Подразделениям ДНР пришлось открыть ответный огонь.

Ранее американская газета Politico сообщила, что Россия начнет "вторжение" на Украину после 20 февраля.

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