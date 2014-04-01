Решетников: за оформление кредитных каникул банк не вправе взимать плату

Глава министерства по экономическому развитию Максим Решетников заявил о том, что за оформление кредитных каникул российский банк не вправе взимать плату с клиентов. Соответствующее заявление Максим Решетников сделал в рамках правительственного брифинга с журналистами. Он оценил жалобы граждан страны на то, что кредитные организации пытаются взять с них дополнительные средств (плату или комиссию) за оказанную услугу.
По кредитным каникулам никаких комиссий, плат и так далее быть не может. Это право заемщика и обязанность банка.
Максим Решетников, глава Минэкономразвития России
Чиновник порекомендовал россиянам при обнаружении нарушений банками обращаться в Центральный банк РФ. Отечественный регулятор контролирует деятельность банков, осуществляя надзорные мероприятия. ЦБ РФ способен заставить банки делать то, что соответствует законодательству страны.
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Фото и видео: Правительство России
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