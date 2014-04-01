Борисов: МС-21 будут поставляться с отечественными двигателями

Вице-премьер рассказал о замене зарубежных запчастей российскими аналогами.

Российский вице-премьер Борисов заявил, что МС-21 будут поставляться с отечественными двигателями. Соответствующее заявление чиновник сделал на брифинге с журналистами по результатам правительственного совещания при участии президента Владимира Путина. По мнению специалиста, гражданский воздушный борт МС-21 должен серийно изготавливаться исключительно с двигателем ПД-14. Власти страны будут готовы начать производство самолета со сдвигом на год или два.

Рассчитывали по МС-21 на поставку нам двигателей Pratt & Whitney, которые теперь поставляться не будут. Те серийные объемы, которые планируем, теперь должны целиком и полностью замещаться отечественным двигателем ПД-14. Юрий Борисов, вице-премьер РФ

Сдвиг серийного производства МС-21 на более ранний срок заполняется организацией серийного производства уже существующих моделей. В частности, речь идет о модели Ту-214.

Борисов заявил о том, что большинство самолетов Boeing и Airbus авиакомпаний РФ останутся в стране.

Фото и видео: Правительство России